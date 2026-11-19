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Россия намерена сохранять открытость миру и одновременно наращивать экономический потенциал. Об этом Владимир Путин сказал на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

По его словам, для этих целей в стране продолжают проводить фундаментальные реформы, развивать промышленную базу и технологические возможности, а также держать под контролем инфляцию.

Форум проходит в Шэньчжэне 18–19 ноября. В объединение входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. Пленарное заседание – ключевое мероприятие форума. В нем участвовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС и главы делегаций, прибывших на саммит.

На заседании Путин заявил, что Россия поддерживает проект итоговой декларации саммита. Российский лидер подчеркнул, что в условиях фрагментации мировой экономики и растущих угроз ее стабильности АТЭС должен способствовать объединению стран и развитию конструктивного сотрудничества.

