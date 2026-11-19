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Постоянное ощущение холода в стопах может указывать на нарушения кровообращения или работы периферических нервов. Среди возможных причин также сахарный диабет и дефицит витамина B12, рассказал "Ленте.ру" невролог Али Исмаилов.

При атеросклерозе сосудов нижних конечностей холод в ногах может сопровождаться болью в икрах во время ходьбы. Кроме того, у человека могут менять цвет кожные покровы, выпадать волосы на голенях, а раны и язвы начинают плохо заживать.

Другой возможной причиной врач назвал полинейропатию. При этом нарушается чувствительность, в том числе способность ощущать температуру. Человек может жаловаться на холод, жжение или покалывание в стопах, хотя сама кожа при прикосновении остается обычной температуры. Такие нарушения, в частности, встречаются при сахарном диабете и недостатке витамина B12.

Холод в ногах также может быть связан с синдромом Рейно. При этом состоянии мелкие сосуды резко сужаются в ответ на холод или эмоциональное напряжение. Из-за нарушения кровотока пальцы ног сначала бледнеют или приобретают синеватый оттенок, а после восстановления кровообращения краснеют.

Повышенная чувствительность к холоду встречается и при других состояниях. Среди них – гипотиреоз, анемия, недостаточная масса тела и некоторые хронические заболевания. Чтобы установить причину неприятных ощущений, необходимо обратиться к врачу, подчеркнул Исмаилов.

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