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06 ноября, 12:46

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Онколог Садыкова: усталость может оказаться скрытым признаком онкологии

Онколог назвала скрытые симптомы онкологии

Фото: depositphotos/focuspocusltd

Постоянная слабость и усталость могут оказаться сигналом скрыто протекающего онкологического заболевания: опухоль выбрасывает в кровь токсины, и борьба с ними изматывает организм. Об этом врач-онколог, химиотерапевт Лиана Садыкова рассказала "Ленте.ру".

По словам специалиста, рак коварен тем, что на первой и второй стадиях никак себя не проявляет, а явные симптомы появляются не раньше третьей, иногда – четвертой стадии.

"Примерно на второй стадии опухоль начинает выделять в кровоток продукты своей жизнедеятельности, токсины. Борьба организма с токсинами приводит к постоянному чувству усталости, слабости, изможденности", – пояснила собеседница издания.

Еще один скрытый симптом – выраженная ночная потливость, когда из-за обильного пота приходится менять постельное белье. Чаще всего она связана с онкогематологическими заболеваниями, например лейкозами или лимфомами, но встречается и при других видах рака, рассказала врач.

Насторожить должна и потеря массы тела без причины – 10% и более от исходного веса за 3–6 месяцев. Если человек не садился на диету и не принимал препараты для похудения, такой необъяснимый эффект является поводом прийти на прием к терапевту, подчеркнула Садыкова.

Она уточнила, что перечисленные симптомы опасны тем, что их легко списать на перенесенную на ногах инфекцию или другое заболевание, которое не связано с онкологией. Любое непонятное изменение в организме или странный симптом, сохраняющийся несколько недель подряд, – повод показаться специалисту, добавила врач.

Средний возраст пациентов с установленными злокачественными опухолями в России составил 65,9 года у мужчин и 64,8 года у женщин, сообщила ранее директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина. С ее слов, за последние 10 лет показатель у мужчин и женщин увеличился на 1,8 и 1,1 года соответственно.

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