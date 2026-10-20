Врач Каракулина: средний возраст выявления рака в России составляет 64,8–65,9 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Средний возраст пациентов с установленными злокачественными новообразованиями в России составил 65,9 года у мужчин и 64,8 года у женщин. Об этом директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина заявила на Всероссийском конгрессе онкопациентов, сообщает ТАСС.

По словам специалиста, за последние 10 лет показатель у мужчин и женщин увеличился на 1,8 и 1,1 года соответственно. Рост среднего возраста пациентов связан в том числе с улучшением диагностики и увеличением продолжительности жизни людей с онкологией, добавила она.

На этом же мероприятии Каракулина рассказала, что число новых случаев онкологии в стране может увеличиться на 15,9% к 2050 году. Рост заболеваемости ожидается в мировом масштабе.

При этом рак молочной железы остается одним из самых распространенных видов онкологии в России. На его долю приходится около 13–15% всех злокачественных опухолей в стране.