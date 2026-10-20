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20 октября, 20:16

Спорт

РФС назвал окончательный состав сборной России до 15 лет на турнир FIFA

Фото: 123RF.com/panoramaimages

Назван состав сборной России до 15 лет, которая сыграет на чемпионате мира и фестивале Международной федерации футбола (FIFA). На турниры заявлены 14 игроков. Об этом говорится на сайте Российского футбольного союза.

В команду вошли вратари – Андрей Щадилов ("Динамо", Москва), Родион Изюмский ("Зенит", Санкт-Петербург) и защитники – Семен Савосин ("Акрон", Тольятти), Даниил Кон ("Краснодар"), Егор Горяинов ("Зенит", Санкт-Петербург) и Карим Залялов ("Рубин", Казань).

Кроме того, в состав попали полузащитники – Матвей Абдулхаликов ("Динамо"), Арсен Бестаев (ЦСКА, Москва), Анатолий Цимин ("Краснодар"), Иван Казакевич и Александр Ольховский (оба из "Родины", Москва), Илья Храбрый ("Зенит", Санкт-Петербург), а также нападающие – Матвей Родионов ("Спартак", Москва) и Егор Люсин ("Локомотив", Москва).

Команда вылетит в Баку 21 октября. На предварительном этапе россияне сыграют с Афганистаном, Джибути, Сьерра-Леоне, Суданом и Турцией. После этого футболистам предстоят еще пять матчей – с соперниками, которые займут такие же места в своих группах.

Фестиваль объединит 189 сборных и пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. Игры пройдут в формате 8 на 8, в два тайма по 20 минут.

Ранее сборная России по футболу среди игроков до 15 лет получила возможность выступить с государственным флагом и гимном на предварительном этапе чемпионата мира и фестиваля FIFA. Турнир станет первым с 2022 года официальным соревнованием под эгидой Международной федерации футбола, где российская команда сможет использовать национальные символы.

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