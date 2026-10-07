Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 14:29

Спорт

Сборная России сохранила 35‑е место в обновленном рейтинге FIFA

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Сборная России по футболу сохранила 35-ю позицию в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Обновленная версия рейтинга размещена на сайте организации.

В завершившуюся паузу на матчи сборных подопечные Валерия Карпина провели три товарищеские встречи. Россияне обыграли команды Ирана (2:0) и Намибии (6:0), а также сыграли вничью с нигерийцами (3:3).

Лидерство в рейтинге сохраняет сборная Испании. На втором месте расположились аргентинцы, а на третьем – французы. В первую десятку также вошли Англия, Португалия, Бразилия, Марокко, Бельгия, Нидерланды и Мексика.

Ранее сборная России по футболу среди игроков до 15 лет получила возможность выступить с государственным флагом и гимном на предварительном этапе чемпионата мира и фестиваля FIFA. Турнир станет первым с 2022 года официальным соревнованием под эгидой Международной федерации футбола, где российская команда сможет использовать национальные символы.

Соревнования пройдут с 22 по 31 октября в Азербайджане. На групповом этапе россияне встретятся с командами Афганистана, Джибути, Сьерра-Леоне, Судана и Турции, после чего проведут еще пять матчей с соперниками, занявшими аналогичные места в своих группах. Все игры пройдут в формате 8 на 8, продолжительность каждого матча составит два тайма по 20 минут.

Сборная России впервые с 2022 года сыграет на ЧМ и фестивале FIFA с флагом и гимном

Читайте также


спорт

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика