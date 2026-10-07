Сборная России сохранила 35‑е место в обновленном рейтинге FIFA

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Сборная России по футболу сохранила 35-ю позицию в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Обновленная версия рейтинга размещена на сайте организации.

В завершившуюся паузу на матчи сборных подопечные Валерия Карпина провели три товарищеские встречи. Россияне обыграли команды Ирана (2:0) и Намибии (6:0), а также сыграли вничью с нигерийцами (3:3).

Лидерство в рейтинге сохраняет сборная Испании. На втором месте расположились аргентинцы, а на третьем – французы. В первую десятку также вошли Англия, Португалия, Бразилия, Марокко, Бельгия, Нидерланды и Мексика.

Ранее сборная России по футболу среди игроков до 15 лет получила возможность выступить с государственным флагом и гимном на предварительном этапе чемпионата мира и фестиваля FIFA. Турнир станет первым с 2022 года официальным соревнованием под эгидой Международной федерации футбола, где российская команда сможет использовать национальные символы.

Соревнования пройдут с 22 по 31 октября в Азербайджане. На групповом этапе россияне встретятся с командами Афганистана, Джибути, Сьерра-Леоне, Судана и Турции, после чего проведут еще пять матчей с соперниками, занявшими аналогичные места в своих группах. Все игры пройдут в формате 8 на 8, продолжительность каждого матча составит два тайма по 20 минут.