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25 июня, 13:34

Спорт

Допуск юных футболистов из РФ до турнира стал шагом к возвращению на мировую арену

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Допуск сборной России к участию в чемпионате мира и фестивале FIFA U15 является важным шагом на пути к полноценному возвращению российских команд. Об этом в своем телеграм-канале написал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Мы находимся в постоянном контакте с FIFA (Международной федерацией футбола. – прим. ред.), нам хорошо известна позиция президента организации Джанни Инфантино, который неоднократно высказывался за возвращение российских команд на международную арену. Как и в других олимпийских видах, процесс восстановления прав российских спортсменов начинается с молодежи", – отметил министр.

Глава Минспорта напомнил, что в апреле сборная России U16 участвовала в Турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), сыграв с командами Азербайджана, Казахстана и Пакистана. Также женская сборная U16 провела матчи с Болгарией и Белоруссией, а юниоры московского "Спартака" завоевали серебро на международном турнире в Венгрии, обыграв итальянскую "Аталанту" и словенский "Марибор".

Дегтярев подчеркнул, что эти результаты говорят о сохраняющемся интересе к участию молодых российских футболистов в международных соревнованиях и о том, что "спортивная изоляция постепенно уступает место здравому смыслу".

"Рассчитываем, что решение FIFA станет первым шагом к полноценному возвращению российских сборных и клубов на мировые и европейские соревнования по футболу", – заключил министр.

О решении FIFA допустить российские сборные по футболу среди юношей и девушек до 15 лет к участию в чемпионате мира 2026 года стало известно 25 июня. Соревнования пройдут в Азербайджане с 22 по 31 октября.

В первом турнире смогут участвовать команды всех ассоциаций – членов FIFA. Однако второй турнир, запланированный на 2027 год, включит только девушек.

Эксперт прокомментировал допуск российских юношеских сборных на чемпионат мира

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