Женщины станут главными арбитрами матчей третьего тура ЧМ-2026 по футболу

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Мексиканка Катя Гарсия и американка Тори Пенсо стали главными арбитрами на играх третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом заявили в пресс-службе Международной федерации футбола (FIFA).

Гарсия появится на матче Тунис – Нидерланды. Он пройдет ночью 26 июня по московскому времени. Пенсо будет работать на встрече между сборными Эквадора и Германии, которая начнется в 23:00 25 июня по московскому времени.

Для представительницы США это уже вторая игра текущего мундиаля, где она будет главным судьей. Первой стала встреча команд ЮАР и Чехии, которая закончилась со счетом 1:1.

Американка оказалась второй женщиной, кто стал главным арбитром во время мужского чемпионата мира. Первой в этом статусе выступила Стефани Фраппар из Франции, которая была на матче Коста-Рики и Германии в 2022 году в Катаре.

Однако Пенсо будет первой женщиной, кто будет главным арбитром на двух играх мирового первенства среди мужских команд.

Мундиаль проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Ранее египетская сборная выиграла матч у Новой Зеландии. Игра закончилась со счетом 3:1. Эта победа стала первой для команды Египта на чемпионате мира.