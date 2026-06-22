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02:33

Спорт

Сборная Ирана сыграла вничью с Бельгией на ЧМ-2026

Фото: AP Photo/Mark J. Terrill

Сборная Ирана сыграла вничью с командой Бельгии в матче второго тура чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в Инглвуде в США и закончилась со счетом 0:0.

На 25-й минуте мяч в ворота противников забил иранский нападающий Мехди Тареми, однако гол отменили из-за офсайда. На 66-й минуте судьи удалили бельгийского защитника Натана Нгоя и его команда осталась в меньшинстве.

По итогам двух матчей сборные Ирана и Бельгии набрали по два очка. В заключительном туре групповой стадии Иран сыграет с Египтом, а Бельгия – с Новой Зеландией. Игры пройдут в ночь на 27 июня.

Ранее парагвайская команда одержала победу над сборной Турции по футболу в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2026. Таким образом, турецкая команда, которая не смогла заработать очки после двух проигрышей, расположилась на последнем месте в группе и уже не сможет попасть в плей-офф.

Кроме того, стало известно, что Федерация футбола Ирана намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию футбола (FIFA) в связи с трудностями, с которыми столкнулась иранская сборная при подготовке к матчам чемпионата мира в США.

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