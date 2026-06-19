Иран пожалуется в FIFA на ограничения при подготовке команды к ЧМ-2026

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Федерация футбола Ирана намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию футбола (FIFA) в связи с трудностями, с которыми столкнулась иранская сборная при подготовке к матчам чемпионата мира в США. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство IRNA.

"После матча первого тура против Новой Зеландии нам не позволили отправиться на игру в Лос-Анджелес за два дня до матча и переночевать там после игры. Команда сразу уехала обратно в Мексику", – сказал главный тренер сборной Ирана Амир Галенои.

То же самое происходит и в преддверии матча между Ираном и Бельгией. Игра состоится 21 июня в Лос-Анджелесе, но иранцам не разрешили прибыть туда за два дня до нее. СМИ писали, что национальной сборной Исламской Республики запрещено находиться на американской территории, когда у них нет матчей.

Чемпионат мира проходит в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сенсацией этого мундиаля стал вратарь Кабо-Верде Жозимар Жозе Эвора Диаш или, как его еще называют, Возинья. Он отличился на матче с Испанией, когда смог сделать семь сейвов. В итоге встреча закончилась со счетом 0:0, что для его команды оказалось большой победой.