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09 августа, 09:49

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TMZ: актер Кристофер Ламберт потерял сознание на Steel City Con в США

Актер Кристофер Ламберт потерял сознание на Steel City Con в США – СМИ

Фото: AP/Invision/Vianney Le Caer

Звезда фильма "Горец" актер Кристофер Ламберт потерял сознание на мероприятии Steel City Con в американском Питтсбурге. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел во время раздачи автографов. По словам свидетелей, актер неожиданно упал в обморок, после чего его быстро увезла скорая помощь.

Представитель артиста заявил, что сейчас с Ламбертом все хорошо и он отдыхает в отеле. Причиной случившегося стало резкое падение уровня сахара в крови: перед мероприятием актер почти не спал и мало ел.

Ранее музыкант Джон Бон Джови остановил свое выступление в Нью-Йорке по причине плохого самочувствия. Артист давал восьмой концерт из девяти запланированных в рамках тура, однако после исполнения одной из песен принял решение завершить выступление. При этом он попросил зрителей сохранить билеты.

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