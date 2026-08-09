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09 августа, 16:50

Спорт

Столичное "Динамо" одержало первую победу в сезоне РПЛ

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Московское "Динамо" со счетом 3:1 обыграло махачкалинское "Динамо" в домашнем матче третьего тура Альфа-банк – Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на "ВТБ-Арене". Голы забили Тимофей Маринкин, Дмитрий Скопинцев и Антон Миранчук. У проигравших отличился Гамид Агаларов.

Для московского клуба эта победа стала первой в текущем розыгрыше чемпионата. Ранее бело-голубые сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" и уступили калининградской "Балтике" со счетом 1:2.

До этого столичная "Родина" на домашнем поле обыграла казанский "Рубин" в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России. Игра прошла на "Арене Химки" и завершилась со счетом 5:0. Следующий матч турнира "Родина" проведет 18 августа. В этот день команда встретится с клубом "Оренбург".

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