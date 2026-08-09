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09 августа, 20:01

В мире

"Камни голода" показались на реке Эльбе в ФРГ из-за засухи

Фото: berliner-zeitung.de

"Камни голода", предвестники возможных неурожаев, появились на реке Эльбе в германской федеральной земле Саксония из-за продолжительной засухи. Об этом сообщил телеканал NTV.

Первый камень с отметками опасного снижения уровня воды заметили в районе города Пирна. На нем высечено более 20 дат, начиная с 1707 года.

В настоящее время уровень воды в Эльбе в Пирне опустился в некоторых местах ниже 1 метра, в Дрездене он составляет 54 сантиметра. По данным германской метеослужбы, в ближайшие дни в Саксонии возможны отдельные грозы, но существенного улучшения ситуации с осадками не ожидается.

Ранее река Рейн обмелела до рекордно низкого показателя за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1880 года. Уровень воды у города Каубы на юго-западе Германии упал до 24 сантиметров.

При этом проход судов по реке вряд ли прекратится, но из-за обмеления их количество может сократиться. Для перевозки прежнего числа грузов понадобится больше кораблей, что может вызвать повышение издержек на логистику.

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