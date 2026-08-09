Радиостанция "Судного дня" передала в эфире слово "шрамоскот"

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com​

На радиостанции УВБ-76, известной как радиостанция "Судного дня", прозвучало новое сообщение. Об этом написал телеграм-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.

Слово "шрамоскот" можно было услышать в 15:41 по московскому времени. При этом его значение неизвестно.

УВБ-76 – военная радиостанция, созданная в 1970-х. Она в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, из-за чего ее также называют "Жужжалкой".

Ранее в четверг, 6 августа, в эфире радиостанции зафиксировали три сообщения. Первое прозвучало в 12:32 по московскому времени и содержало сигнал "казус".

Второе зафиксировали через несколько минут, оно было с двойным сигналом "лисолаос" и "знакосруб". В третьем сообщении прозвучали сразу три сигнала – "крабонаст", "тассошифр" и "килорыск".

