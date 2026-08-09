Умер пятикратный чемпион НБА Дон Нельсон

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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и бывший главный тренер американской сборной Дон Нельсон скончался на 87-м году жизни. Об этом заявил журналист Марк Стейн со ссылкой на заявление семьи, передает ТАСС.

"В воскресенье утром (9 августа 2026 года. – Прим. ред.) наш любимый муж, отец, дедушка и прадедушка Дон Нельсон мирно отошел к Господу, окруженный своей любящей семьей", – приводит Стейн слова родных.

Нельсон родился 15 мая 1940 года в США. Он выступал за "Чикаго Зефирс", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Бостон". Именно с "Бостоном" он завоевал все пять чемпионских перстней.

На посту главного тренера Нельсон работал в "Милуоки", "Голден Стэйт", "Нью-Йорке" и "Далласе". Трижды его признавали лучшим тренером года в НБА. В 1994 году сборная США под его руководством выиграла чемпионат мира. В 2012-м спортсмена включили в Зал славы баскетбола.