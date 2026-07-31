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31 июля, 09:26

Спорт

Умер чемпион мира по футболу Франко Барези

Фото: AP Photo/Vincent Yu

Чемпион мира в составе сборной Италии по футболу Франко Барези скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщила пресс-служба "Милана".

Причины смерти спортсмена не раскрываются. Ранее, 29 июля, итальянские СМИ уже сообщали о смерти Барези, но тогда клуб опроверг эту информацию, заявив, что он "проходит через тяжелый период".

Всю карьеру спортсмен провел в "Милане" – с 1978 по 1997 год. Защитник сыграл за клуб 716 матчей (второй показатель в истории команды), забил 33 гола и отдал 24 голевые передачи. С командой он 6 раз становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал Суперкубок страны. В 1989, 1990 и 1994 годах Барези побеждал в Лиге чемпионов и завоевывал Суперкубок УЕФА.

За сборную Италии он провел 81 матч и забил 1 гол. В 1982 году Барези стал чемпионом мира, в 1994-м – серебряным призером мирового первенства, в 1990-м – бронзовым. В 2013 году его ввели в Зал славы итальянского футбола.

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