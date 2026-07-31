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31 июля, 09:54

Культура

Новая съемочная площадка платформы "Москино" открылась в парке "Сокольники"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новая площадка для проведения киносъемок на платформе "Москино" появилась в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в павильоне № 11, в одноименном парке культуры и отдыха, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на директора парка Андрея Железнякова.

"В парке "Сокольники" каждая локация – это своя история, и павильон № 11 – особая глава. Его постиндустриальная эстетика, просторные залы и выразительные галереи открывают безграничные возможности для творчества", – заметил директор.

Павильон № 11 был построен в советские годы и стал первым крупным выставочным центром страны. В нем проходили масштабные московские и международные выставки. Во время пандемии коронавируса здесь работал один из крупнейших временных медицинских комплексов.

Площадка подходит для съемок художественных, документальных и телевизионных проектов разных жанров: постапокалипсис, антиутопия, научная фантастика, триллер, детектив, военная драма и документальное кино.

Павильон может использоваться в кадре как заброшенный терминал, научный центр, лабораторный комплекс, госпиталь, промышленный объект или убежище. Забронировать павильон № 11 можно через платформу "Москино".

Ранее в кинопарке "Москино" построили точную копию трамвайной линии начала XX века для съемок фильма о Владимире Маяковском "Лиля". Работой занялись эксперты "МосТрансПроекта", поскольку именно они обладают наивысшей квалификацией для проектирования подобного объекта.

Чтобы ввести в эксплуатацию одну только трамвайную линию, пришлось задействовать свыше 10 организаций и более 50 различных специалистов.

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