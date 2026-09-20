Концерт Лолиты в Сочи трижды прерывали из-за угрозы БПЛА

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Концерт певицы Лолиты Милявской в Сочи трижды прерывался из-за угрозы беспилотников. Об этом она рассказала в своем Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

При этом, отметила артистка, это был самый трепетный тур в ее жизни. Она подчеркнула, что раньше не видела столько слез и надежды в глазах слушателей.

Певица также поделилась впечатлениями поклонников. Одна из зрительниц заявила, что, несмотря на эвакуации, выступление прошло отлично. Слушатели поблагодарили Лолиту за искреннее общение.

Ранее было отменено выступление певицы Ларисы Долиной в Большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге, которое должно было состояться 15 ноября. Концерт "Юбилей в кругу друзей" был приурочен к 70-летию артистки, вернуть билеты можно по месту их приобретения. При этом изначально мероприятие было запланировано на 25 февраля, однако его перенесли.

