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20 сентября, 14:35

Политика

Боец отряда "БАРС Москва" рассказал, как ДЭГ помогает голосовать на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) позволяет выразить свою позицию всем бойцам, которые находятся на боевых задачах, в свободное от службы время. Об этом рассказал боец отряда "БАРС Москва" с позывным "Шила".

"Противник, нанося удары вглубь страны, пытается запугать наш народ. И это самое время объединиться и выразить свою волю доказав, прежде всего себе, что мы сильные", – отметил он.

По словам бойца, благодаря цифровым площадкам можно проголосовать в любом месте с наличием доступа в интернет. В частности, это могут сделать и бойцы, работающие в зоне специальной военной операции.

"Большинство моих товарищей однозначно будут голосовать, потому что это бойцы, это люди, которые защищают свою Родину им не безразлично ее будущее", – добавил "Шила".

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях завершится в России 20 сентября. Явка избирателей на федеральной платформе ДЭГ от числа зарегистрированных граждан составляет уже 86%.

К 13:00 по московскому времени в онлайн-режиме проголосовали уже 3 490 773 человека. Всего было зарегистрировано более 4 миллионов заявлений на участие в ДЭГ.

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