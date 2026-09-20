Кенийская бегунья Нгетич установила мировой рекорд в полумарафоне

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Кенийская бегунья Агнес Нгетич установила новый мировой рекорд в полумарафоне среди женщин. Достижение было зафиксировано на чемпионате по шоссейному бегу в Копенгагене.

Спортсменка преодолела дистанцию в 21,1 километра за 1 час 5 минут 15 секунд. Она улучшила прежнее мировое достижение на одну секунду.

До этого рекорд принадлежал ее соотечественнице Перес Джепчирчир, которая показала лучший результат в июле 2021 года.

Нгетич уже является чемпионкой мира 2026 года по кроссу.

Ранее бразильский легкоатлет Алисон дос Сантос одержал победу в забеге на 400 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарском Цюрихе и установил новый мировой рекорд в этой дисциплине. Он прошел дистанцию за 45,80 секунды. Прежнее достижение было установлено норвежцем Карстеном Вархольмом – 45,94 секунды.

