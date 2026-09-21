21 сентября, 12:43Шоу-бизнес
Актер Юнусов чувствует себя хорошо после госпитализации с подозрением на аритмию
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Актер Роман Юнусов, госпитализированный с подозрением на аритмию, чувствует себя хорошо. Об этом ТАСС рассказала его супруга.
"Он в больнице на обследовании. Все хорошо", – уточнила собеседница агентства.
Артиста доставили в больницу вечером 20 сентября. Его самочувствие ухудшилось во время спектакля "Подыскиваю жену, недорого!" в "Театриуме на Серпуховке". Приехавшие на вызов врачи дождались завершения постановки и увезли Юнусова на обследование. По словам самого актера, планировалось сдать анализы и снять кардиограмму.
Ранее СМИ писали о госпитализации актера Григория Антипенко. Сам он отказался комментировать эту информацию.
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