Актер Юнусов чувствует себя хорошо после госпитализации с подозрением на аритмию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Актер Роман Юнусов, госпитализированный с подозрением на аритмию, чувствует себя хорошо. Об этом ТАСС рассказала его супруга.

"Он в больнице на обследовании. Все хорошо", – уточнила собеседница агентства.

Артиста доставили в больницу вечером 20 сентября. Его самочувствие ухудшилось во время спектакля "Подыскиваю жену, недорого!" в "Театриуме на Серпуховке". Приехавшие на вызов врачи дождались завершения постановки и увезли Юнусова на обследование. По словам самого актера, планировалось сдать анализы и снять кардиограмму.

Ранее СМИ писали о госпитализации актера Григория Антипенко. Сам он отказался комментировать эту информацию.