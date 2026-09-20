Актер сериала "Не родись красивой" Антипенко не стал комментировать слухи о госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Актер Григорий Антипенко, известный по роли Андрея Жданова в сериале "Не родись красивой", отказался комментировать слухи о своей госпитализации. Его слова приводит Super.

"Я не комментирую такие вещи", – сказал он.

Информация о том, что Антипенко увезли на скорой помощи прямо из театра, ранее распространилась в СМИ. Утверждалось, что он находился в состоянии средней тяжести и жаловался на сильные боли в животе.

При этом директор Театра Вахтангова Кирилл Крок в беседе с ТАСС опроверг информацию об экстренной госпитализации артиста. По его словам, актер сейчас находится в самолете, возвращаясь с гастролей в Благовещенске в Москву. Он назвал подобные новости фейком.

Ранее актер Владимир Торсуев попал в больницу. По словам артиста, госпитализация была плановой. Он чувствовал себя нормально и собирался в скором времени вернуться в театр. При этом его близкие дополнительных комментариев по этой ситуации не давали.

