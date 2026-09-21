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21 сентября, 13:49

Происшествия

СК возбудил уголовное дело после ранения члена УИК в Брянской области из-за атаки ВСУ

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ранения члена участковой избирательной комиссии (УИК) в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Инцидент произошел 20 сентября в Стародубском районе. Следствие установило, что украинские боевики атаковали беспилотным летательным аппаратом автомобиль, в котором находились пассажир – член участковой избирательной комиссии № 882 – и водитель. Оба получили ранения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт"). Следователи и криминалисты устанавливают конкретные подразделения и лиц из числа украинских боевиков, причастных к преступлению. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.

Ранее два человека погибли при целенаправленном удара БПЛА по гражданскому автобусу в Херсонской области. Одной из жертв стала член местного УИК Ольга Демьяненко. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

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