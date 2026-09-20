Председатель участковой комиссии пострадала при атаке БПЛА в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель участковой избирательной комиссии Наталья Санахина пострадала при атаке БПЛА в Московской области, однако продолжила работу в штатном режиме. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Среди пострадавших – председатель участковой избирательной комиссии № 1283 Санахина Наталья Сергеевна. Слава Богу, жива. При падении обломков БПЛА пострадал ее частный дом: выбило окна, двери, осколками повредило ноги", – цитирует ее ТАСС.

По словам Памфиловой, вместе с Санахиной в доме находились пятеро детей. Несмотря на случившееся, председатель участковой избирательной комиссии смогла выйти на участок и провести открытие.

В ночь на 20 сентября была совершена самая массированная атака на регион. По информации Сергея Собянина, на рубежах было уничтожено более 1,6 тысячи дронов. На подлете к городу сбили 450 аппаратов.

В результате атак БПЛА в Подмосковье погибли два человека, еще 20 обратились за медицинской помощью. 15 пострадавших госпитализировали. Шестеро отказались от госпитализации после оказания помощи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о террористическом акте. В настоящее время следователи фиксируют последствия атаки и устанавливают тип использованных БПЛА.

