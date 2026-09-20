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20 сентября, 07:58

Мэр Москвы

Собянин: отражена самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силами ПВО была отражена самая массированная атака БПЛА на Московский регион: с субботы, 19 сентября, на всех рубежах сбито более 1,6 тысячи беспилотников. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

По его данным, 450 аппаратов были сбиты на подлете к столице.

По словам Собянина, несколько беспилотников достигли территории МНПЗ, один попал в жилой дом. Погибших нет.

Мэр подчеркнул, что очевидной целью "беспрецедентной атаки" был срыв выборов.

"Противнику это не удалось", – констатировал он.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации 152 украинских дронов. На местах падения обломков работают экстренные службы города.

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