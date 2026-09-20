Собянин сообщил об отражении атаки уже 61 направлявшегося к Москве БПЛА

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские силы ПВО перехватиили и сбили еще 27 беспилотников, летевших на Москву в ночь на воскресенье, 20 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Мэр подчеркнул, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

До этого Собянин сообщил о ликвидации 20 вражеских БПЛА. Всего на данный момент был сбит 61 дрон.

В связи с этим были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани не отправляют и не принимают самолеты.