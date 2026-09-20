20 сентября, 03:56Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки уже 61 направлявшегося к Москве БПЛА
Фото: MAX/"Минобороны России"
Российские силы ПВО перехватиили и сбили еще 27 беспилотников, летевших на Москву в ночь на воскресенье, 20 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.
Мэр подчеркнул, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.
До этого Собянин сообщил о ликвидации 20 вражеских БПЛА. Всего на данный момент был сбит 61 дрон.
В связи с этим были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани не отправляют и не принимают самолеты.