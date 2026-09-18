629 украинских БПЛА сбили над регионами России за ночь

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 629 украинских беспилотников над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Массированная атака беспилотников длилась 12 часов с вечера 17 до утра 18 сентября. Как сообщили в ведомстве, дроны были сбиты в 15 регионах страны – от Брянской и Курской до Астраханской и Рязанской. Также под удар попали Подмосковье, Краснодарский край, Адыгея и Крым.

Ранее в результате воздушной атаки на Ростовскую область были повреждены более пяти частных и восемь многоквартирных домов, а также восемь автомобилей.

Кроме того, обломки сбитых украинских дронов повредили ряд объектов в Краснодарском крае. Пострадали частные дома в Армавире и Усть-Лабинском районе, школьный спортзал в Гулькевичах и хозпостройка в селе Новоукраинском. Обошлось без пострадавших.