Собянин: за прошедшую ночь в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В период с 20:00 17 сентября до 07:00 18 сентября в сторону Московского региона направлялось более 350 беспилотников, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он подчеркнул, что большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах. На подлете к Москве, в свою очередь, сбили 64 дрона.

Ранее в Минобороны сообщали, что в течение дня 17 сентября над регионами России было уничтожено 292 украинских БПЛА. Их сбили над Белгородской, Брянской, Калужской и другими областями.

Помимо этого, дроны были ликвидированы над Московским регионом, Республикой Крым и акваториями Каспийского и Черного морей.

