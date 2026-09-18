Прототип ИИ-сервиса для портала поставщиков создали на хакатоне Tender Hack

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Четвертый в 2026 году хакатон серии Tender Hack прошел в Нижнем Новгороде. Его участники создали прототипы ИИ-сервиса для автоматизации обработки обращений портала поставщиков, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Внедрение инструментов на основе искусственного интеллекта открывает новые возможности для развития портала поставщиков. На хакатоне серии Tender Hack в Нижнем Нов­городе участники представили прототипы, которые помогут сократить время обработки обращений и снизить нагрузку на операторов службы поддержки", – рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

В рамках хакатона участники должны были разработать сервис автоматических ответов на часто задаваемые вопросы. По задумке, он должен будет устанавливать тип запроса и отправлять его специалистам. Также конкурсанты сделали веб-интерфейс, протестировали свои решения и предложили варианты их развития и масштабирования.

Всего в конкурсе приняли участие 23 коллектива. В финал удалось выйти 5 группам, а лучшей по итогам стала столичная команда "Наши любимые MISIS-Mojarung". Второе место заняли московские "Хакерсы", а третье – DevOops из Нижнего Новгорода.

"Наша команда приехала на хакатон серии Tender Hack уже в пятый раз. Ранее мы занимали четвертое, пятое и третье места – и вот наконец победили", – отметил капитан столичного коллектива Кирилл Вериялов.

В хакатоне участвовали 95 человек из Москвы, Иннополиса, Казани, Кизляра, Новосибирска и Нижнего Новгорода. Попробовать себя могли студенты вузов и профессионалы.

Следующий хакатон состоится с 9 по 11 октября в Казани.

С 2020 года в хакатонах серии Tender Hack приняли участие около 3,4 тысячи разработчиков в составе более 700 команд из 35 российских городов. За шесть лет столица организовала 34 IT-соревнования в девяти городах России. Мероприятия проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Казани и Красноярске.

