Садовое кольцо закрыли из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 11:00

Технологии

Прототип ИИ-сервиса для портала поставщиков создали на хакатоне Tender Hack

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Четвертый в 2026 году хакатон серии Tender Hack прошел в Нижнем Новгороде. Его участники создали прототипы ИИ-сервиса для автоматизации обработки обращений портала поставщиков, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Внедрение инструментов на основе искусственного интеллекта открывает новые возможности для развития портала поставщиков. На хакатоне серии Tender Hack в Нижнем Нов­городе участники представили прототипы, которые помогут сократить время обработки обращений и снизить нагрузку на операторов службы поддержки", – рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

В рамках хакатона участники должны были разработать сервис автоматических ответов на часто задаваемые вопросы. По задумке, он должен будет устанавливать тип запроса и отправлять его специалистам. Также конкурсанты сделали веб-интерфейс, протестировали свои решения и предложили варианты их развития и масштабирования.

Всего в конкурсе приняли участие 23 коллектива. В финал удалось выйти 5 группам, а лучшей по итогам стала столичная команда "Наши любимые MISIS-Mojarung". Второе место заняли московские "Хакерсы", а третье – DevOops из Нижнего Новгорода.

"Наша команда приехала на хакатон серии Tender Hack уже в пятый раз. Ранее мы занимали четвертое, пятое и третье места – и вот наконец победили", – отметил капитан столичного коллектива Кирилл Вериялов.

В хакатоне участвовали 95 человек из Москвы, Иннополиса, Казани, Кизляра, Новосибирска и Нижнего Новгорода. Попробовать себя могли студенты вузов и профессионалы.

Следующий хакатон состоится с 9 по 11 октября в Казани.

С 2020 года в хакатонах серии Tender Hack приняли участие около 3,4 тысячи разработчиков в составе более 700 команд из 35 российских городов. За шесть лет столица организовала 34 IT-соревнования в девяти городах России. Мероприятия проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Казани и Красноярске.

Читайте также


технологиигород

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика