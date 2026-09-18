NYP: в США у пары изъяли ребенка, которого родили под эстакадой и держали среди наркотиков

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В США у родителей изъяли ребенка, которого нашли под эстакадой шоссе в американском штате Калифорния. Об этом сообщила New York Post.

По данным полиции, 29-летняя Мелисса Ривера родила от 48-летнего Фернандо Эспарзы за неделю до произошедшего. Пара жила в самодельной палатке под эстакадой. Рядом с их "укрытием" были разбросаны наркотики, мусор и гнилая еда.

У ребенка не было кровати, он спал на грязном матрасе со следами рвоты, который лежал на голой земле. Внутри детской переноски были фекалии. Позже недалеко от этого места нашли мусорный пакет с плацентой и пуповиной.

Младенца доставили в больницу и направили в отделение интенсивной терапии. Риверу и Эспарзу задержали за то, что подвергали жизнь ребенка опасности. Сами они заявили, что планировали отвезти новорожденного в медучреждение позже.

Ранее сообщалось, что в Самарской области у матери изъяли пятерых несовершеннолетних детей. Они проживали в захламленной квартире в антисанитарных условиях. Трехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку поместили в дом ребенка, а их братьев в возрасте шести, семи и одиннадцати лет направили в социально-реабилитационный центр. Против женщины возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.