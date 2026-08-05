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05 августа, 09:46

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The U.S. Sun: в США мать и бабушка убили 4 детей, чтобы не отдавать их отцу

В США мать и бабушка убили 4 детей, чтобы не отдавать их отцу

Фото: 09:39 123RF.com/lightfieldstudios

В США женщина вместе с матерью лишила жизни четверых детей, чтобы помешать их отцу забрать их на 60 дней летних каникул, как постановил суд, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The U.S. Sun.

Жертвами стали 13-летняя Харпер, 11-летний Хадсон и 10-летние близнецы Гэвин и Грейслинн. Их тела нашли в квартире бабушки. Они уже начали разлагаться.

При этом сотрудники служб опеки неоднократно навещали семью и фиксировали признаки ненадлежащего ухода за детьми, но мать так и не лишили родительских прав.

По данным следствия, женщины дали детям яд. Однако отравляющее вещество действовало недостаточно быстро, поэтому подозреваемые начали искать более эффективные способы убийства.

В истории их интернет-поиска нашли запросы о влиянии инсулина на организм здорового человека, а также о том, в какие места удар ножом наиболее смертоносен.

Грейслинн, младшая из девочек, жаловалась на острую боль в животе, ей не разрешили использовать туалет, чтобы очистить желудок. Кроме того, отравление, скорее всего, пережил Гэвин, но с ним расправились, ударив ножом.

Ранее в башкирском Благовещенске 29-летняя женщина убила дочь. С августа 2024 по февраль 2025 она систематически истязала ребенка, ограничив в еде, лишив медицинской помощи и нормальной гигиены. Для того чтобы заглушить ее плач, женщина кричала, била и трясла девочку. Кроме того, она накрывала ей лицо тканью и завязывала рот, а также включала громкие звуки и кутала в теплую одежду в душном помещении.

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