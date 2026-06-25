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25 июня, 16:57

Происшествия

Жительница Казани более 70 раз ударила дочь толкушкой для пюре

Фото: 123RF.com/foodandmore

Женщина в Казани ударила свою дочь 74 раза толкушкой. В отношении матери заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

По данным следствия, 34-летняя мама и девочка были дома, когда между ними произошла ссора. Женщина стала бить ребенка деревянной толкушкой по голове, животу, рукам, ногам, груди.

Кроме того, она ввела в левую руку дочери металлическую инъекционную иглу, потом сломала ее, а часть оставила под кожей. Специалисты удалили предмет в момент судебно-медицинской экспертизы.

В отношении женщины завели уголовное дело по статьям УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением" и "Истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью".

Прокуратура Приволжского района города Казани утвердила обвинительное заключение. Местная жительница признала свою вину частично, ее заключили под стражу.

Ранее москвич получил шесть лет тюрьмы за истязание двух детей. В сентябре 2024 года он нанес одному ребенку телесные повреждения и причинил легкий вред здоровью другому.

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