Суд направил на лечение женщину, убившую сына на западе Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве суд отправил на принудительное лечение 38-летнюю женщину, убившую 6-летнего сына молотком. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Убийство произошло 12 ноября 2025 года в доме на улице Академика Анохина. Фигурантка нанесла ребенку множественные удары молотком по голове и ранила ножом. После этого она попыталась покончить с собой.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина страдает психическим расстройством. По данным прокуратуры,в момент убийства злоумышленница не могла осознавать характер и опасность своих действий и руководить ими.

Ранее в Кузбассе мужчина вытолкнул знакомого из окна на 3-м этаже жилого дома в ходе ссоры. Причиной случившегося стал конфликт. Потерпевший скончался на месте от полученных травм, а подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело об убийстве.