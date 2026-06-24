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24 июня, 11:48

Мэр Москвы

Собянин сообщил об уничтожении уже трех БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два вражеских беспилотника были обнаружены силами противовоздушной обороны (ПВО) и уничтожены в воздушном пространстве Московского региона. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

На место падения фрагментов дронов были вызваны сотрудники экстренных служб.

Первая попытка атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник, 24 июня, была предпринята примерно в 04:07 по местному времени. Тогда на подлете к мегаполису удалось перехватить один ударный летательный аппарат.

В связи с этим аэропорт Внуково перешел на отправку и выпуск гражданских самолетов по согласованию с уполномоченными органами. Спустя примерно 5 часов авиагавань вернулась к штатному обслуживанию рейсов.

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