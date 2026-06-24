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24 июня, 09:54

Происшествия

Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Нижегородскую область

Фото: 123RF.com/palinchak

Два человека погибли в результате атаки беспилотников ВСУ на Нижегородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По его словам, налет продолжается с ночи вторника, 24 июня. К настоящему моменту силам ПВО удалось сбить 23 дрона.

По предварительным данным, из-за падения обломков БПЛА оказались повреждены промышленный объект, несколько автомобилей и жилые дома. При этом критичных повреждений промышленной инфраструктуры зафиксировано не было.

"Очень больно сообщать об этом, но двое человек погибли, еще двое человек находятся в больнице", – написал Никитин.

Глава области заверил, что пострадавшим и их семьям будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

В течение минувшей ночи прилеты беспилотников наблюдались на территориях 21 субъекта России, включая Астраханскую, Воронежскую, Оренбургскую и Саратовскую области, а также Московский регион, Краснодарский край и Республику Крым.

Вместе с тем воздушные цели были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

В светлое время суток попытку массированной атаки ВСУ вновь предприняли в Оренбургской области. Несколько украинских дронов были перехвачены над промышленным предприятием. В результате никто не пострадал.

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