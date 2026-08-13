ФК "Локомотив" и "Матч ТВ" начали проверку после инцидента с избиением журналиста

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Московский футбольный клуб "Локомотив" и "Матч ТВ" проводят служебную проверку после появления информации об избиении журналиста телеканала охранниками на территории "РЖД-Арены". Об этом сообщила пресс-служба столичной команды.

Инцидент произошел 8 августа после матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в рамках которого "Локомотив" сыграл вничью с "Акроном" (со счетом 0:0). Возле выхода из VIP-лож стадиона случился конфликт между журналистом редакции сайта "Матч ТВ" и работниками, задействованными в обеспечении общественного порядка.

Журналист Иван Карпов в своих соцсетях уточнял, что сотрудники службы безопасности начали выгонять представителя СМИ с территории стадиона в 21:30 по московскому времени. При этом работа журналиста по регламенту могла продолжаться до 22:00. Когда журналист начал снимать действия охранников на камеру, они применили силу.

"Служебная проверка продолжается, по итогам клуб и телеканал выйдут с совместным заявлением", – отметили в пресс-службе.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский клуб ЦСКА на миллион рублей за инцидент с колумбийским нападающим "Краснодара" Джоном Кордобой.

Сообщалось, что игроки "Краснодара" Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев после встречи первого матча полуфинала пути РПЛ Кубка России обвинили фанатов ЦСКА в расизме по отношению к колумбийцу.

