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25 июня, 20:15

Спорт

Любительская лига дисквалифицирует футболиста Жиркова за потасовку на матче

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Amateur Football League (AFL, Любительская футбольная лига) дисквалифицирует бронзового призера чемпионата Европы 2008 года в составе российской сборной Юрия Жиркова за потасовку на одном из матчей. Об этом ТАСС заявил президент AFL Николай Гордеев.

СМИ писали, что Жирков, выступающий в лиге за "Новую Ригу", во время игры с "Медилой" ударил соперника. Гордеев уточнил, что это довольно типичная ситуация для любительского футбола, потому что игроки могут не сдержать эмоций.

"Что касается того, что его (Жиркова. – Прим. ред.) ждет, то в таких ситуациях обычно типичные наказания. Это штраф и дисквалификация", – уточнил Гордеев.

По его словам, дисквалификация начинается примерно от двух месяцев в зависимости от сделанных выводов контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) по инциденту. Сумма штрафа варьируется от 5 до 50 тысяч рублей.

"КДК всегда проходит в четверг следующей недели, если это было на выходных прошлой недели, значит сегодня (25 июня 2026 года. – Прим. ред.) будет решение", – сказал собеседник агентства.

Гордеев уточнил, что Жиркову тяжело играть в Любительской лиге, потому что его "действительно бьют нещадно".

"Там же не показывается весь матч, а его лупят всю игру, видимо, сорвался, хотя обычно такого не бывает. У нас есть, наверное, километр нарезок, как Юрия Валентиновича бьют по ногам", – добавил президент AFL.

Он пояснил, что никаких телесных повреждений Жирков сопернику не нанес, никаких заявлений от "Медилы" нет.

Ранее борца Турпал-Али Исаева дисквалифицировали с чемпионата России и лишили серебряной медали за мат. В результате первое место получил Рабил Аскеров, второе – Гарик Гюлумян, а третье поделили между собой Камиль Ахметвалеев и Гаджимурад Байтуллаев.

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