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04 июня, 16:35

Спорт

Российского велогонщика Сташа дисквалифицировали за кокаин

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Российский велогонщик Мамыр Сташ дисквалифицирован на три месяца из-за обнаружения следов кокаина в его допинг-пробе. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмена дисквалифицировали с 12 февраля 2026 года с зачетом отбытого временного отстранения. Решение было вынесено 14 ноября 2025-го.

Ранее борец Турпал-Али Исаев был дисквалифицирован с чемпионата России и лишен серебряной медали за мат. В финале он уступил Рабилу Аскерову.

До этого Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала за нарушение антидопинговых правил украинского полузащитника лондонского "Челси" Михаила Мудрика. Он не сможет играть на протяжении четырех лет.

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