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05 августа, 20:23

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Mirror: в Британии оштрафовали мужчину, в "костюме смерти" пугавшего пациентов больницы

В Британии оштрафовали мужчину, в "костюме смерти" пугавшего пациентов больницы

Фото: depositphotos/andreyuu

26-летний британец Леон Гиллеспи оштрафован на 200 фунтов стерлингов (почти 22 тысячи рублей. – Прим. ред.) за то, что в костюме "Мрачного жнеца", символизирующего смерть, пугал посетителей больницы в графстве Денбишир. Об этом сообщает газета Mirror.

Мужчина забрался на крышу медицинского учреждения, откуда наблюдал за сотрудниками и посетителями. При нем был длинный клинок, также мужчина издавал шум. Свое черное одеяние Гиллеспи позже назвал "костюмом ворона". Причины своего поведения он не объяснил.

В суде позже выяснилось, что ранее Гиллеспи украл из магазина кошачий корм и наполнитель для туалета на сумму от 30 до 40 фунтов (около 3–4 тысяч рублей. – Прим. ред.), а также еду и напитки.

Тем, кто занимается умственным трудом и склонен к тревожности, стоит отказаться от просмотра фильмов ужасов, рассказывал ранее клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Москвой 24.

По его словам, просмотр хорроров чаще всего ухудшает психологическое состояние. Кроме того, фильм ужасов может усилить уже имеющиеся страхи, если человек проведет ассоциации с тем, чего боится.

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