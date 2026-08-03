Москвичи рассказали о пребывании в секте при попытке подняться на Эльбрус

Семейная пара из столицы утверждает, что попала в секту при попытке бесплатного восхождения на Эльбрус в рамках "волонтерской программы". Что скрывается под такими предложениями и как организовать безопасный тур, разбиралась Москва 24.
Тяжелый люкс и стирка в реке
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nastyaasmit
Блогер Анастасия и ее муж заявили в соцсетях, что попали в секту при попытке восхождения на Эльбрус.
По словам девушки, супруги мечтали об этом давно: копили деньги, изучали предложения гидов в интернете, сравнивали цены и условия. Один из вариантов показался особенно выгодным: восхождение бесплатно, нужно лишь поработать волонтером 33–40 дней. Проживание и питание за счет организаторов, а чем именно предстоит заниматься, обещали объяснить на месте.
Анастасия сняла видео, где подробно показала обстановку и условия жизни. Она уверяет, что сервис на месте был, мягко говоря, не самым комфортным.
По словам девушки, их поселили в дом в виде сферы и объяснили, что это условия "люксовый люкс". Спали участники на деревянных двухъярусных кроватях, а укрываться приходилось не только одеялом, но и спальником из-за ночных холодов.
Также блогер утверждает, что с утра каждый сам себе делал кофе и перекус. После начиналась уборка: к примеру, посуду необходимо было мыть сначала вручную, а потом в посудомойке, потому что "так надо". Чтобы выбросить очистки после готовки, нужно вырыть яму, закопать их и вымыть тару в реке. Стирать порой приходилось там же, а не только в машинке.
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nastyaasmit
Также Анастасия рассказала, что обед в лагере якобы не был предусмотрен, но девушка несколько раз уходила на перерыв попить чай или кофе. Ужинали волонтеры вместе с гостями, которые готовились к восхождению. В качестве еды были рыба, рис, овощи и яйца.
В один из дней они готовили суп из протухшей капусты и моркови, и, по словам девушки, им пришлось его съесть из-за сильного голода. При этом иногда постояльцы могли сбегать поесть в местные кафе.
Также в выходные были предусмотрены небольшие восхождения на высоту от 2 500 до 3 100 метров, чтобы акклиматизироваться и научиться выдерживать горные условия перед полноценным покорением Эльбруса. Однако работа на кухне (накрыть стол, вымыть посуду) оставалась и в субботу с воскресеньем.
"Мы искренне пытались это выдержать. Думали, что осталось еще совсем немного. Это опасная мысль. Думаю, так в подобных организациях и остаются", – заявила Анастасия.
Мужчины – из космоса, женщины – с Земли
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nastyaasmit
Также Анастасия рассказала о суровых порядках, которые были установлены в лагере. По версии девушки, организатор проекта, которого участники называли Игорем, постоянно экономил.
"Отопление было, но глава организации жадничал и не включал нам его", – рассказала она.
Анастасия утверждает, что авторитет Игоря был абсолютным, а мнение всегда считалось истиной. Проводились многочасовые собрания, на которых всех критиковали за любую провинность. Сами участники называли их "поркой". Также там показывали видео с идеей того, что "вода все слышит" и с ней необходимо говорить особым образом.
Каждое утро участники якобы должны были "разговаривать с рекой". По словам девушки, просто соврать руководителю было невозможно.
Отдельное внимание блогер уделила отношению к женщинам: существовало убеждение, что они "с Земли", а мужчины "из космоса", поэтому в перечень женских задач входили тяжелые физические работы: копать траншеи, дороги, выравнивать их, носить камни.
"Всех девушек он называл своими женами. Звучала мысль, что женщина должна как можно больше рожать и прислуживать мужчине", – заявила Анастасия.
Супруги пробыли в проекте 24 дня, из которых 17 – трудовые. После ухода одной из участниц, с которой они успели сблизиться, просто собрали вещи и сбежали.
После публикации своей истории Анастасия обнаружила, что десятки других пользователей описывают схожий опыт участия в этом проекте.
Точно секта?
Корреспондент телеканала Москва 24 попыталась устроиться в проект и связалась с Игорем. Тот сообщил, что заявок много, место, закрытое для масс и открытое для тех, кто хочет приложить для этого усилия.
Никакого договора организатор журналисту не предложил. Однако адвокат Антон Бехметьев в разговоре с телеканалом Москва 24 подчеркнул, что оформлять бумаги необходимо до восхождения в обязательном порядке. В них должно быть указано, какие именно услуги оказываются и куда человек едет.
"В данной ситуации имеются признаки возможного совершения преступлений по статьям: незаконное лишение свободы, мошенничество, использование рабского труда, а также организация деятельности, посягающей на личность и права граждан. Эта статья применяется к сектам и культам", – сказал Бехметьев.
Вместо документов на странице организации в соцсетях есть "устои", в которых прописано, что лагерь проповедует честность и порядочность, бережное отношение к окружающему миру. Испытательный срок длится 4 дня, после чего участник вместе с руководителем должны принять решение о дальнейшем пребывании.
Также в соцсетях организации пояснили, что задачи распределяются по умениям и навыкам каждого, но традиционно женщины занимаются рукоделием, оформлением пространства, готовкой и уходом за огородом. Мужчинам вместе с женщинами "на подхвате" уготованы "более профессиональные" задачи – строительство и готовка на открытом огне.
Для вступления в "команду мечты", как называют сотрудников, волонтеров и преподавателей лагеря, нужно записать голосовое представление на 6–10 минут с описанием своего опыта, интересов, впечатления об уставе, привычках и родственниках.
Кандидат психологических наук, эксперт по культам Александр Невеев пояснил телеканалу Москва 24, что главная задача любой секты – постоянно привлекать новых людей, а самый легкий способ это сделать – предложить что-то бесплатное.
Эксперт по горному туризму Станислав Леманов сообщил телеканалу Москва 24, что официальные восхождения на Эльбрус длятся в среднем 8–9 дней. Главное же, на что следует обратить внимание при выборе гида, – наличие в реестре инструкторов-проводников.
Специалисты посоветовали внимательно проверять организаторов, условия участия и документы еще до поездки, особенно если вместо четких договоренностей предлагают довериться обещаниям.