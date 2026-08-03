Москвичи рассказали о пребывании в секте при попытке подняться на Эльбрус

Семейная пара из столицы утверждает, что попала в секту при попытке бесплатного восхождения на Эльбрус в рамках "волонтерской программы". Что скрывается под такими предложениями и как организовать безопасный тур, разбиралась Москва 24.

Тяжелый люкс и стирка в реке

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nastyaasmit

Блогер Анастасия и ее муж заявили в соцсетях, что попали в секту при попытке восхождения на Эльбрус.

По словам девушки, супруги мечтали об этом давно: копили деньги, изучали предложения гидов в интернете, сравнивали цены и условия. Один из вариантов показался особенно выгодным: восхождение бесплатно, нужно лишь поработать волонтером 33–40 дней. Проживание и питание за счет организаторов, а чем именно предстоит заниматься, обещали объяснить на месте.

Анастасия сняла видео, где подробно показала обстановку и условия жизни. Она уверяет, что сервис на месте был, мягко говоря, не самым комфортным.





Анастасия блогер Первое впечатление было таким, будто мы приехали не в туристический лагерь, а на какую-то стройку: везде разбросаны камни, доски с гвоздями, несмотря на присутствие детей.

По словам девушки, их поселили в дом в виде сферы и объяснили, что это условия "люксовый люкс". Спали участники на деревянных двухъярусных кроватях, а укрываться приходилось не только одеялом, но и спальником из-за ночных холодов.

Также блогер утверждает, что с утра каждый сам себе делал кофе и перекус. После начиналась уборка: к примеру, посуду необходимо было мыть сначала вручную, а потом в посудомойке, потому что "так надо". Чтобы выбросить очистки после готовки, нужно вырыть яму, закопать их и вымыть тару в реке. Стирать порой приходилось там же, а не только в машинке.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nastyaasmit

Также Анастасия рассказала, что обед в лагере якобы не был предусмотрен, но девушка несколько раз уходила на перерыв попить чай или кофе. Ужинали волонтеры вместе с гостями, которые готовились к восхождению. В качестве еды были рыба, рис, овощи и яйца.





Анастасия блогер Нам говорили, что нет необходимости часто есть мясо, нужно есть свеклу. Мы практически всегда очень хотели кушать и прятали еду из местных магазинов под кроватью.

В один из дней они готовили суп из протухшей капусты и моркови, и, по словам девушки, им пришлось его съесть из-за сильного голода. При этом иногда постояльцы могли сбегать поесть в местные кафе.

Также в выходные были предусмотрены небольшие восхождения на высоту от 2 500 до 3 100 метров, чтобы акклиматизироваться и научиться выдерживать горные условия перед полноценным покорением Эльбруса. Однако работа на кухне (накрыть стол, вымыть посуду) оставалась и в субботу с воскресеньем.

"Мы искренне пытались это выдержать. Думали, что осталось еще совсем немного. Это опасная мысль. Думаю, так в подобных организациях и остаются", – заявила Анастасия.

Мужчины – из космоса, женщины – с Земли

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nastyaasmit

Также Анастасия рассказала о суровых порядках, которые были установлены в лагере. По версии девушки, организатор проекта, которого участники называли Игорем, постоянно экономил.

"Отопление было, но глава организации жадничал и не включал нам его", – рассказала она.

Анастасия утверждает, что авторитет Игоря был абсолютным, а мнение всегда считалось истиной. Проводились многочасовые собрания, на которых всех критиковали за любую провинность. Сами участники называли их "поркой". Также там показывали видео с идеей того, что "вода все слышит" и с ней необходимо говорить особым образом.

Каждое утро участники якобы должны были "разговаривать с рекой". По словам девушки, просто соврать руководителю было невозможно.





Анастасия блогер Постоянно объясняют, каким ты должен быть, как нужно говорить, думать. Контролируют и круг общения: нельзя общаться с людьми за пределами организации, говорить, откуда ты. Контролируют финансы, угрожают штрафами. Даже личную жизнь – одной из девочек нельзя было общаться ни с кем из мужчин.

Отдельное внимание блогер уделила отношению к женщинам: существовало убеждение, что они "с Земли", а мужчины "из космоса", поэтому в перечень женских задач входили тяжелые физические работы: копать траншеи, дороги, выравнивать их, носить камни.

"Всех девушек он называл своими женами. Звучала мысль, что женщина должна как можно больше рожать и прислуживать мужчине", – заявила Анастасия.

Супруги пробыли в проекте 24 дня, из которых 17 – трудовые. После ухода одной из участниц, с которой они успели сблизиться, просто собрали вещи и сбежали.

После публикации своей истории Анастасия обнаружила, что десятки других пользователей описывают схожий опыт участия в этом проекте.

Точно секта?

Корреспондент телеканала Москва 24 попыталась устроиться в проект и связалась с Игорем. Тот сообщил, что заявок много, место, закрытое для масс и открытое для тех, кто хочет приложить для этого усилия.





Игорь инструктор по восхождению Если вы готовы, на пути к дорогому, не бесплатно, в обмен на добровольный и на добропорядочный труд. В обмен на ваши изменения – восхождение на Эльбрус. Предварительно двери для вас открыты.

Никакого договора организатор журналисту не предложил. Однако адвокат Антон Бехметьев в разговоре с телеканалом Москва 24 подчеркнул, что оформлять бумаги необходимо до восхождения в обязательном порядке. В них должно быть указано, какие именно услуги оказываются и куда человек едет.

"В данной ситуации имеются признаки возможного совершения преступлений по статьям: незаконное лишение свободы, мошенничество, использование рабского труда, а также организация деятельности, посягающей на личность и права граждан. Эта статья применяется к сектам и культам", – сказал Бехметьев.

Вместо документов на странице организации в соцсетях есть "устои", в которых прописано, что лагерь проповедует честность и порядочность, бережное отношение к окружающему миру. Испытательный срок длится 4 дня, после чего участник вместе с руководителем должны принять решение о дальнейшем пребывании.

Также в соцсетях организации пояснили, что задачи распределяются по умениям и навыкам каждого, но традиционно женщины занимаются рукоделием, оформлением пространства, готовкой и уходом за огородом. Мужчинам вместе с женщинами "на подхвате" уготованы "более профессиональные" задачи – строительство и готовка на открытом огне.

Для вступления в "команду мечты", как называют сотрудников, волонтеров и преподавателей лагеря, нужно записать голосовое представление на 6–10 минут с описанием своего опыта, интересов, впечатления об уставе, привычках и родственниках.

Кандидат психологических наук, эксперт по культам Александр Невеев пояснил телеканалу Москва 24, что главная задача любой секты – постоянно привлекать новых людей, а самый легкий способ это сделать – предложить что-то бесплатное.





Александр Невеев кандидат психологических наук, эксперт по культам Человеку запудривают мозги, заставляют его переключаться внутрь себя, активизируют его воображение. Таким человеком становится легче манипулировать.

Эксперт по горному туризму Станислав Леманов сообщил телеканалу Москва 24, что официальные восхождения на Эльбрус длятся в среднем 8–9 дней. Главное же, на что следует обратить внимание при выборе гида, – наличие в реестре инструкторов-проводников.

Специалисты посоветовали внимательно проверять организаторов, условия участия и документы еще до поездки, особенно если вместо четких договоренностей предлагают довериться обещаниям.

