Турэксперт Васильева назвала пять горнолыжных курортов, где стоит побывать летом

Горнолыжные курорты зимой – это база. Но многие из них не закрываются и летом, предлагая массу развлечений. Воздух, прогулки по экотропам, водопады и даже восхождения – все это ждет любителей вершин в теплый сезон. Турэкспрет Екатерина Васильева расскажет, что предлагают популярные курорты летом и в какую примерно сумму обойдется поездка.

Красная Поляна

Курорт расположен в границах Сочинского национального парка, вход на территорию платный – 300 рублей с человека. На курорте более 20 горных экотроп разного уровня сложности общей протяженностью около 40 километров. Все маршруты хорошо маркированы, по каждому есть подробные описания и карты, и гулять по ним можно самостоятельно, стоимость посещения – 300 рублей с человека (вход в парк оплачивается отдельно).

Самые короткие экотропы длиной всего 300 метров (например, "Каньон Псахо"), а самая длинная – "Долина реки Сочи" – простирается на 20 километров. В зависимости от выбранного маршрута туристы увидят разные природные достопримечательности: водопады, ущелья и места поселений древних людей. На Красной Поляне также есть опция прокатиться одним днем на море – для отдыхающих на курорте работает трансфер до пляжей "Сочи Парк Отель" и "Красная Поляна": первый – бесплатный для всех отдыхающих в отелях 5* и по специальному тарифу (подробная информация на официальном сайте), второй – для всех желающих за 400 рублей в одну сторону.

Как добраться: перелет в Сочи – 3,5–4 часа в пути в одну сторону и в среднем от 20 тысяч рублей за билеты туда и обратно. До Красной Поляны (станция "Роза Хутор") прямо из аэропорта ходит "Ласточка" (в пути 50 минут и от 360 рублей за билет в одну сторону). Входы на экотропы расположены в разных частях курорта, конкретную станцию для каждой уточняйте на сайте Сочинского национального парка.

Архыз

На Архыз летом едут за видами на альпийские луга и бирюзовые озера в окружении горных хребтов. Заповедных зон здесь мало, гулять можно практически везде, для этого на курорте проложено 44 километра экологических троп разной протяженности. Они делятся на три уровня сложности. Самый легкий и короткий маршрут – тропа к водопаду Альтаир, всего 1,6 километра, которые можно преодолеть за 20 минут. Одна из троп среднего уровня – перевал Федосеева, здесь придется идти по гребню хребта Абишира-Ахуба до перевала, с которого открывается панорама на озера Турье и Бурное (всего 4 километра и примерно 2 часа).

Сложный маршрут – Тропа Хребет Габулу – стартует от станции канатной дороги "Аполлон" на высоте 2 840 метров и ведет на седловину хребта Габулу-чат. При желании можно подняться еще выше — на ближайший пик Габулу на высоте 3 050 метров над уровнем моря.

Любители острых ощущений могут прогуляться по подвесному мосту на высоте 3 030 метров над уровнем моря. Добраться до него можно канатной дорогой "Орбита" (стоимость подъема – от 2 950 рублей для взрослых и от 1 750 рублей для детей). Кстати, примерно там же находятся высокогорные качели, стоимость вместе с подъемом по канатной дороге – 4 300 рублей для взрослых и 2 900 рублей для детей. Подъем без качелей – 3 500 и 2 100 рублей соответственно.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Минеральных Вод – 3–3,5 часа в пути в одну сторону и от 20 тысяч рублей за билеты туда и обратно; оттуда еще 4,5–5 часов на автобусе до станции "Автокасса Романтик", билет в одну сторону – от 1 130 рублей.

Шерегеш





Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Летний Шерегеш, как и другие горнолыжные курорты, привлекателен живописным трекингом по экотропам, однако больше всего в этих краях популярны путешествия по воде. По реке Мрас-Су – одной из самых красивых в Шорском национальном парке – организуют сплавы на катамаранах. Никакими специальными навыками обладать не нужно, стоимость тура на три дня начинается от 20 900 рублей с человека. Некоторые туры включают мини-путешествие до Алтая и Телецкого озера – стоимость трехдневного тура начинается от 26 700 рублей с человека.

Как добраться и сколько стоит: ближе всего добираться из Новокузнецка, прямой перелет – около 4,5 часа в одну сторону и от 29 тысяч рублей за билеты туда и обратно; оттуда на автобусе – примерно три часа и от 540 рублей за билет в одну сторону. Можно заказать трансфер из аэропорта – 7 тысяч рублей за легковой автомобиль.

Эльбрус

В Приэльбрусье более 65 километров экомаршрутов, которые делятся на легкие, средние и восхождения. Легкие тропы ведут по сосновому лесу, к водопадам, рекам, минеральным источникам и видам на вершины. Протяженность маршрутов от 2,8 до 5,8 километра, для посещения нужно купить билет в Национальный парк Приэльбрусье (200 рублей с человека).

Маршруты средней сложности длиннее (до 7 километров), расположены выше, с перепадом высот до 1 000 метров и ведут к высокогорному озеру на высоте 3 350 метров над уровнем моря, к обсерватории Пик Терскол и ледникам. Самые решительные могут покорить Эльбрус и подняться на высоту 5 642 метра. Такой маршрут требует подготовки, специального снаряжения и обязательного сопровождения гида. Восхождение занимает примерно 12 часов, для него нужно приобрести альпинистский билет (действует на один подъем на канатной дороге на высоту 3 847 метров и один спуск, стоимость 3 800 рублей с человека), услуги гида и прокат снаряжения оплачиваются отдельно.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Минеральных Вод – 3–3,5 часа в пути в одну сторону и в среднем от 20 тысяч рублей за билеты туда и обратно; оттуда на автобусе до Азау – 3,5 часа и от 2 357 рублей за билет в одну сторону Летом автобусы ходят по вторникам и четвергам.

Сахалин

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Горнолыжный курорт на Сахалине примечателен тем, что находится прямо в центре Южно-Сахалинска. Здесь, как и на других курортах, есть пешие тропы для прогулок, а также веломаршруты разного уровня сложности (арендовать велосипед при необходимости можно на месте).

Бонус к отдыху в горах – типичные дальневосточные развлечения. Например, на курорте организуют экскурсии к заброшенному маяку Анива – добраться до него можно только по воде, течения здесь сильные, но виды того стоят. Стоимость экскурсии – от 7 500 рублей с человека.

Еще можно поехать на озеро Буссе ловить гигантских устриц и сразу же на месте дегустировать, стоимость экскурсии – от 10 тысяч рублей с человека.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Южно-Сахалинска – около 9 часов в одну сторону и от 32 тысяч рублей за билеты туда и обратно.