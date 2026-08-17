Львова-Белова сообщила о возвращении 14-летней девочки с Украины к маме в РФ

Фото: телеграм-канал "Мария Львова-Белова"

Четырнадцатилетняя девочка, родившаяся в Москве, вернулась с Украины к матери при поддержке аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщается в канале детского омбудсмена.

Девочка по ряду причин переехала к бабушке на Украину. Мать часто ее навещала, и они постоянно общались, однако после начала СВО самостоятельно забрать девочку женщина не могла. Она обратилась в Международный комитет Красного Креста.

"Коллеги обратились к нам, после непростого процесса согласований и договоренностей девочка вернулась домой", – отметили в аппарате Львовой-Беловой.

Ранее она рассказывала, что еще один ребенок смог воссоединиться с семьей в России. Кроме того, пятеро детей в возрасте от 4 до 15 лет смогут воссоединиться с близкими на Украине. Львова-Белова отмечала, что работа охватывает не только Россию и Украину, но и третьи страны.

