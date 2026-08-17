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17 августа, 17:38

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Посольство РФ: Лондон сознательно идет на эскалацию, передавая Киеву БПЛА

Лондон сознательно идет на эскалацию, передавая Киеву БПЛА – посольство РФ

Фото: depositphotos/Photocreo

Сообщения о применении Украиной британских беспилотников для ударов вглубь российской территории свидетельствуют о сознательном выборе Лондоном курса на эскалацию. Об этом заявили РИА Новости в посольстве России в Великобритании.

О том, что Украина начала использовать беспилотники британского производства для нанесения ударов вглубь территории России, ранее написала газета Times. В дипмиссии, в свою очередь, подчеркнули, что власти Великобритании при этом заявляют о стремлении к мирному урегулированию.

"Соединенное Королевство выступает таким образом пособником и соучастником кровавых преступлений и терактов украинских неонацистов", – заявили в посольстве.

В дипмиссии также предупредили, что действия Лондона будут иметь последствия, за которые ему придется отвечать. В посольстве отметили, что цена для Великобритании будет тем выше, чем глубже его вовлечение в конфликт и значительнее поддержка Украины.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении открыть в Великобритании масштабное производство беспилотников в рамках совместного проекта с внедрением передовых технологий и обменом опытом.

Кроме того, он выразил желание заключить "очень сильную" сделку в этой сфере с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

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