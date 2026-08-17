Сильный смерч обрушился на Нижний Новгород, сообщает канал Baza в MAX.

По словам очевидцев, вихрь зафиксировали в районе Автозавода. Стихия сорвала металлические листы с крыш нескольких зданий. Кроме того, из-за сильных дождей оказались затоплены несколько улиц. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее синоптики рассказывали, что в сентябре в ряде регионов Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера может выпасть снег. При этом похолодание также ожидается в Москве во второй половине недели 17–23 августа.

Температура начнет постепенно снижаться уже в понедельник, 17-го числа. К концу недели дневные показатели составят около 20 градусов, а ночью столбики термометров местами опустятся ниже 10 градусов. Несмотря на то что с 17 по 20 августа возможны локальные осадки, сильных дождей не будет.

