Глава МИД Ганы сообщил о гибели 62 граждан страны на СВО

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В ходе СВО на Украине погибли 62 гражданина Ганы. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сэмюэл Окудзето Аблаква на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"15 сейчас числятся без вести пропавшими", – сказал министр.

На переговорах с Лавровым он также обсудил прекращение нелегального рекрутирования граждан Ганы для участия в СВО.

Ранее Владимир Путин на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи выразил признательность Пхеньяну за поддержку СВО и участие военнослужащих Корейской народной армии в освобождении Курской области. Российский лидер заявил, что Москва не забудет их подвиг и будет чтить корейских героев наравне с российскими военнослужащими.

Путин также отметил, что северокорейские военные были награждены государственными наградами России, и напомнил о дружественных отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном.