В ЦИК заявили об отсутствии оснований для отмены решения о снятии "Яблока" с выборов

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не находит оснований для отмены решения о снятии партии "Яблоко" с выборов в Госдуму. Об этом сообщил представитель ЦИК в Верховном суде России во время рассмотрения жалобы фракции на решение суда первой инстанции, передает ТАСС.

Представитель комиссии пояснил, что любые нарушения законодательства в части интеллектуальной собственности являются достаточным основанием для снятия партии с регистрации. Он также отметил, что суд первой инстанции верно определил явные нарушения.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, в свою очередь, обратила внимание, что на момент принятия решения у ЦИК не было никаких оснований для отказа в регистрации федерального списка кандидатов "Яблока".

"Отмена регистрации – она выходит за рамки нашей компетенции", – сказала Памфилова в эфире радио "Комсомольская правда", пояснив, что в некоторых ситуациях другие политические партии могут обратиться в суд, который рассматривает этот вопрос вместо Центризбиркома.

Иск об отмене регистрации списка фракции подал председатель партии "Родина" Алексей Журавлев. После этого Верховный суд России принял решение снять "Яблоко" с выборов в Госдуму.

Основанием для данного решения стало использование чужих текстов, изображений и видео без разрешения правообладателей, а также финансирование от лиц, получавших средства из-за рубежа. При этом партия подала жалобу в Верховный суд после отмены регистрации ее федерального списка кандидатов.

