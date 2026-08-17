17 августа, 16:00Политика
В ЦИК заявили об отсутствии оснований для отмены решения о снятии "Яблока" с выборов
Фото: ТАСС/AP/Pavel Bednyakov
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не находит оснований для отмены решения о снятии партии "Яблоко" с выборов в Госдуму. Об этом сообщил представитель ЦИК в Верховном суде России во время рассмотрения жалобы фракции на решение суда первой инстанции, передает ТАСС.
Представитель комиссии пояснил, что любые нарушения законодательства в части интеллектуальной собственности являются достаточным основанием для снятия партии с регистрации. Он также отметил, что суд первой инстанции верно определил явные нарушения.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, в свою очередь, обратила внимание, что на момент принятия решения у ЦИК не было никаких оснований для отказа в регистрации федерального списка кандидатов "Яблока".
"Отмена регистрации – она выходит за рамки нашей компетенции", – сказала Памфилова в эфире радио "Комсомольская правда", пояснив, что в некоторых ситуациях другие политические партии могут обратиться в суд, который рассматривает этот вопрос вместо Центризбиркома.
Иск об отмене регистрации списка фракции подал председатель партии "Родина" Алексей Журавлев. После этого Верховный суд России принял решение снять "Яблоко" с выборов в Госдуму.
Основанием для данного решения стало использование чужих текстов, изображений и видео без разрешения правообладателей, а также финансирование от лиц, получавших средства из-за рубежа. При этом партия подала жалобу в Верховный суд после отмены регистрации ее федерального списка кандидатов.