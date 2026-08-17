Выборы-2026: что нужно знать о голосовании в Москве

С 18 по 20 сентября в столице пройдут выборы разных уровней. Право голоса получат как жители столицы, так и избиратели из других регионов России. Ответы на главные вопросы о голосовании – в материале Москвы 24.

Кто участвует в выборах-2026?

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

18, 19 и 20 сентября в Москве можно будет отдать голос за:



депутатов Государственной думы (для жителей столицы и граждан из других регионов, заранее подавших заявление);

(для жителей столицы и граждан из других регионов, заранее подавших заявление); муниципальных депутатов района Щукино (для проживающих в этом районе);

депутатов района Щукино (для проживающих в этом районе); глав шести регионов – для тех, кто подал заявление и является жителем соответствующего субъекта РФ (Брянская, Пензенская, Тверская и Ульяновская области, а также республики Мордовия и Тыва) .

Кто может проголосовать?

На день голосования гражданину РФ должно исполниться 18 лет. Если у избирателя есть регистрация в одном из шести субъектов РФ, где в 2026 году проходят выборы, он также может проголосовать за главу соответствующего региона.

Какие способы голосования доступны?

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

У москвичей есть три формата участия в выборах:



онлайн – через портал mos.ru;

на избирательном участке – с бумажным бюллетенем или электронным терминалом;

дома – для избирателей с ограниченными возможностями здоровья.

Выбрать способ можно в дни голосования, но тем, кому трудно добраться до участка по состоянию здоровья, нужно заранее подать заявку на участке по месту регистрации или по телефону участковой комиссии (сделать это могут родственники избирателя).

Как проголосовать онлайн?

Отдать свой голос с помощью портала mos.ru можно будет с 08:00 18 сентября до 19:59 20-го. Принять участие смогут москвичи старше 18 лет, у которых есть постоянная регистрация в столице и полная учетная запись на mos.ru. Проверить ее статус можно по ссылке.

Для голосования подойдет устройство (смартфон, планшет, ноутбук или компьютер) с выходом в интернет.

Как проголосовать на участке?

Избирательные участки будут работать с 18 по 20 сентября ежедневно с 08:00 до 20:00. Москвичи могут проголосовать на любом удобном участке в городе.

На участке по месту постоянной регистрации можно получить бумажные бюллетени для голосования за партию и за кандидата по одномандатному округу. Жителям района Щукино также выдадут бюллетень для голосования на муниципальных выборах.

Как голосовать через терминал?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Устройства установлены на всех избирательных участках столицы.

Процедура выглядит так:



необходимо прийти на участок с паспортом – документ проверят на входе;

– документ проверят на входе; нужно подойти к электронному терминалу и приложить паспорт к сканеру;

на экране появится анонимный бюллетень – необходимо поставить галочку напротив выбранного кандидата и нажать "Проголосовать".

Как жителям других регионов проголосовать в Москве?

Для этого нужно заранее подать заявление до 14 сентября через портал госуслуг, в любом центре "Мои документы" или в территориальной избирательной комиссии по месту регистрации.

В назначенные три дня можно будет отдать свой голос с помощью терминала на любом избирательном участке столицы.

Полная информация о выборах глав субъектов Российской Федерации размещена на официальном сайте Центральной избирательной комиссии России. Сведения о кандидатах доступны на сайте избирательной комиссии соответствующего региона.