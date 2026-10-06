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06 октября, 17:52

Политика

Дело экс-главы "Дома с маяком" Мониавы о фейках о ВС РФ прекращено

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Уголовное дело о распространении фейков о российской армии в отношении бывшей главы фонда "Дом с маяком" Лидии Мониавы прекращено из-за отсутствия состава преступления. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Михаил Бирюков.

По словам юриста, о прекращении дела ему сообщил следователь по телефону. Самого постановления адвокат пока не получил, поэтому информации об отмене ранее избранной Мониавой меры пресечения также нет.

Мониава стала фигуранткой уголовного дела в начале сентября. Симоновский суд Москвы запретил ей совершать определенные действия. В частности, ей нельзя было выходить из дома в период с 20:00 до 08:00, а также общаться со свидетелями и пользоваться интернетом.

Следствие утверждало, что Мониава публиковала в телеграм-канале сообщения о действиях российских военных против мирного населения Украины, выдавая их за достоверные. Вину Мониава не признавала.

После избрания меры пресечения Мониава сообщила, что покинет должность директора "Дома с маяком" и выйдет из правления фонда.

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