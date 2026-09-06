Глава фонда "Дом с маяком" покинет пост директора хосписа

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Глава фонда "Дом с маяком" Лида Мониава покинет пост директора хосписа и выйдет из его правления. Об этом сообщается в ее телеграм-канале.

Мониава отметила в письме, что следствие будет идти пару месяцев, а потом состоится суд.

Кроме того, по ее словам, она не планирует покидать Россию.

"Я получаю очень много советов уезжать из страны. Понимаю, что все за меня переживают и хотят, чтобы у меня все было хорошо. Мне очень тяжело так всех расстраивать, но все-таки я не уеду из России", – указала женщина.

2 сентября Мониава была доставлена в Следственный комитет на допрос, который проводился в рамках возбужденного против нее уголовного дела.

Через некоторое время ей предъявили обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах России. Сама она вину не признала.

В результате суд избрал Мониаве меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ей нельзя выходить из дома с 20:00 до 08:00, а также общаться со свидетелями и пользоваться интернетом.

