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06 сентября, 15:32

Происшествия

Два уголовных дела возбудили после смерти детей в больнице Нижнего Тагила

Фото: sledcom.ru

Уголовные дела возбудили после смерти в больнице Нижнего Тагила двух детей – полуторагодовалого ребенка и 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

По данным ведомства, младенца госпитализировали в феврале, однако необходимые экстренные меры, включая обследование и операцию, приняты не были. Вскоре после этого ребенок умер.

В тот же день в той же больнице скончался 12-летний мальчик. Следствие проверяет версию о том, что обоим детям могла быть оказана ненадлежащая медицинская помощь.

Ранее в Хасавюрте умер маленький ребенок, затянутый лентами-ремнями в колыбели. Предварительной причиной названа механическая асфиксия, следователи начали проверку и назначили экспертизу.

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