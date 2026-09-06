Два уголовных дела возбудили после смерти детей в больнице Нижнего Тагила

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Уголовные дела возбудили после смерти в больнице Нижнего Тагила двух детей – полуторагодовалого ребенка и 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

По данным ведомства, младенца госпитализировали в феврале, однако необходимые экстренные меры, включая обследование и операцию, приняты не были. Вскоре после этого ребенок умер.

В тот же день в той же больнице скончался 12-летний мальчик. Следствие проверяет версию о том, что обоим детям могла быть оказана ненадлежащая медицинская помощь.

Ранее в Хасавюрте умер маленький ребенок, затянутый лентами-ремнями в колыбели. Предварительной причиной названа механическая асфиксия, следователи начали проверку и назначили экспертизу.